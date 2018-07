Theater lukt ook op heel heet Kootwijkerzand

Bomenstad van Europa maakt zich zorgen om haar bomen

8:00 Het is billenknijpen in Apeldoorn, nu de droogte aanhoudt is het de vraag hoe lang de bomen in de gemeente het nog volhouden. ,,We zijn nu op een punt beland dat het cruciaal wordt. De droogte gaat zijn tol eisen, maar hoe groot de schade is zullen we uiteindelijk pas volgend voorjaar kunnen zien'', vertelt Henk Harmsen, wijkbeheerder bij de gemeente Apeldoorn. ,,Maar we maken ons wel degelijk zorgen. Het gaat om grote getallen, ik denk eerder in honderdtallen dan tientallen dode bomen, als de droogte nog veel langer aanhoudt.''