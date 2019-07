Theater op het Zand afgelast vanwege dreiging noodweer

Brandweer rukt uit voor verkeerde chemica­liën-mix bij zwembad hotel Beekbergen

9:55 In het zwembad van hotel De Wipselberg in Beekbergen heeft een medewerker vanmorgen de brandweer gealarmeerd nadat hij een vreemde lucht had geconstateerd. Volgens eerste berichtgeving van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zou de man daarbij onwel geworden zijn, maar dat bleek later onjuist.