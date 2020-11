Theater Orpheus gaat ‘moedig voorwaarts’ na nieuwe lockdown culturele sector: ‘We gaan jullie nog verrassen’

KAART | Forse stijging in Flevoland, meevaller voor Noord- en Oost-Gelderland

17:28 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land neemt verder af. Tegenover de 8306 positieve coronatests van gisteren staan volgens de nieuwste cijfers van het RIVM 7776 meldingen van de afgelopen 24 uur. Noord- en Oost-Gelderland gaat mee in die trend, in IJsselland en Flevoland nam het aantal nieuwe besmettingen juist toe.