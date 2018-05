Theater Orpheus klaar voor tweede verbouwing

Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is duurzaamheid. Het theater vervangt de huidige lampen door ledlampen. Ook de stoelen van de zalen worden allemaal hergebruikt door ze opnieuw te stofferen. Bezoekers die straks een blik naar boven werpen, kijken niet meer tegen een systeemplafond aan. In plaats daarvan bestaat het nieuwe plafond uit verschillende houtsoorten.

Ook in de Zadkine foyer brengt Orpheus de natuur naar binnen. Net als de gordijnen in het theaterrestaurant waarop foto's van berkenbomen zijn afgedrukt, wordt ook boven de Veluwse fotografie toegepast. Op de wanden van de vergaderzalen worden de foto's afgedrukt.

Meerjarenplan

Het theater was, volgens inmiddels vertrokken directrice Meta Neeleman, echt aan een verbouwing toe. ,,Sinds 1965 is er wel het een en ander aangepast, maar eigenlijk nooit in één lijn. Een likje verf of een nieuw behangetje. Maar het werd nu gewoon te oud, het had echt een opfrisbeurt nodig'', zei Neeleman bij de afronding van de eerste verbouwing.