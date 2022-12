Theater Orpheus zamelt cliché-kerstcadeaus in voor Apeldoornse kledingbank

Amaliapark in Apeldoorn voelt soms onprettig, vooral voor vrouwen - wat te doen?

Serieuze incidenten lijken er niet vaak te zijn. En toch kan het prettiger in het Amaliapark, want het gevoel is er niet voor iedereen altijd goed. Zo zijn sommige mensen niet op hun gemak rond de entree tot de parkeergarage. De gemeente Apeldoorn ziet reden om te kijken of het beter kan.

