Theater Orpheus zoekt verhalen om jubileum luister bij te zitten

Video Pilaar met blauwe kleden kwam dwars door de DDR naar Apeldoorn toe

10:25 Probeer er maar eens achter te komen via het internet. Sinds wanneer staan de pilaren op de hoek van de Kalverstraat met de Christiaan Wegerifstraat in Apeldoorn? Het lukte me niet bij het jaartal 1988 uit te komen. Gelukkig leeft kunstenaar Egidius Knops nog. Die wist het meteen: ,,Gemaakt in 1986 en 1987, geplaatst in 1988.’’