Theater over drama Apeldoornsche Bosch

Het Apeldoornsche Bosch was een joods-psychiatrische instelling in Apeldoorn, op de plek van het huidige Groot Schuylenburg ('s Heeren Loo). In januari 1943 viel de Duitse bezetter de inrichting en het bijbehorende kindertehuis Paedagogium Achisomog binnen en voerde zo'n 1300 patiënten en personeelsleden weg naar concentratiekampen. Slechts een enkeling uit die groep overleefde de oorlog.

Onderbelicht

Nathalie Postma heeft het initiatief voor een theaterstuk genomen. ,,Ik zat in Almelo bij het stuk 'Het verzet kraakt' en dacht: wat mooi dat een lokaal verhaal zo breed de aandacht krijgt.'' Dat zou zeker bij het Apeldoornsche Bosch op z'n plek zijn, meent Postma. Want dat verhaal is relatief onderbelicht. ,,Toen ik er van hoorde - ik ben hier niet geboren - dacht ik jee, dat hier zoiets groots is gebeurd...''

Postma is op zoek gegaan naar steun en heeft inmiddels een groepje gevormd met Theo de Jonge en Donald de Leeuw, vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap in Apeldoorn, en Gerrit Ouwerkerk. Er zijn contacten gelegd met onder meer de gemeente Apeldoorn, CODA, Orpheus en de provincie Gelderland. Er is veel sympathie voor het plan, merken Postma en De Leeuw. De grootste opgave is nu de financiën te regelen. De groep initiatiefnemers hoopt op bedrijven, serviceclubs - iedereen die financieel iets wil betekenen, of die zakelijk mee kan denken.

75 jaar

De Leeuw, voorzitter van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch, is het met Postma eens dat het oorlogsdrama te weinig bekend is. Daarom wordt mede op scholieren ingezet. Het mooist zou het zijn als de productie in 2020 - 75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog - op de planken komt, vinden Postma en De Leeuw.

De voorstelling zal wat hen betreft niet zozeer over de feitelijke deportatie gaan. Zoiets expliciet op de planken zetten is nog te pijnlijk voor sommige nabestaanden; ook bij volgende generaties. ,,Het zal meer gaan over het leven in de instelling en vooral ook de keuze van het personeel: je bent begin twintig en je moet een keuze maken: vlucht ik, of ga ik mee met deze groep mensen die me nodig heeft?''