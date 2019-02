‘Theater Zonder Grens’ Apeldoorn viert jubileum met verbindende theaterstukken

Toen Bako Sorany 25 jaar geleden in een asielzoekerscentrum zat met alleen een tas oude kleding had hij niet verwacht dat hij 25 jaar later het jubileum van ‘zijn’ theatergezelschap ‘Theater Zonder Grens’ zou vieren. En toch viert hij dat binnenkort, samen met de leden. En hij is er ontzettend trots op.

,,Ik durfde toen ik daar zat amper aan de toekomst te denken, ik had geen idee waar ik terecht zou komen’’, vertelt hij. ,,Maar toen ik in Apeldoorn kwam, kon ik weer vooruitkijken.’' En dat deed hij. Hij zocht mensen bij elkaar uit verschillende culturen en begon een theatergroep. ,,Dat is ook het mooie van Theater Zonder Grens, de naam zegt het al. Grenzen vervagen, sommigen kunnen amper Nederlands, maar toch maken we er steeds weer een mooie voorstelling van.’’

Anti-oorlog improvisatiestuk

Om het jubileum te vieren is er dit jaar zelfs niet één, maar staan er twee voorstellingen gepland. ,,Op 12 april zullen we in Gigant het stuk ‘Na ons’ uitvoeren’’, vertelt Ben Eggermont, zelf zo’n tien jaar lid van de groep. ,,Een toneelstuk met een boodschap die pleit voor verbinding tussen verschillende mensen in onze maatschappij.’’ Het stuk wordt mede geregisseerd door Elza Lotte Diderik. ,,Zij is bij ons gekomen als stagiaire en is blijven hangen. We willen dan ook gelijk een podium zijn voor jonge talenten’’, legt Eggermont uit. ,,Op 24 en 25 mei brengen we in ’t Cafeetje van Marja Kobanica. Het is een anti-oorlog improvisatiestuk; diepgaand en ironisch, over de nutteloosheid van oorlog. Op satirische wijze worden de basiselementen van een samenleving door twee karakters uitgebeeld.’’

Jubileumboekje

Aangezien Theater Zonder Grens het als stichting zonder enige subsidie moet doen, is de groep een crowdfundingactie gestart via de site voorapeldoorn.nl. Sorany: ,,We hadden als doel gesteld dat we 1500 euro wilden inzamelen. Zo kunnen we dan een jubileumboekje maken, een stukje van het decor betalen en Elza Lotte ook een kleine vergoeding geven.’’ En er is goed nieuws. ,,Momenteel hebben we al 850 euro binnen, dus 54 procent van het bedrag. Maar we hopen natuurlijk dat de rest ook lukt.’’ Want zonder geld is het soms best lastig, bekent hij. ,,We repeteren in Aventus aan de Laan van de Mensenrechten. Als Aventus dat op een dag niet meer wil, dan hebben we wel een probleem.’’

Bij Theater Zonder Grens zitten momenteel zo’n twintig mensen, die voor en achter de schermen meedoen. ,,Met zo’n zes verschillende culturen’’, meldt Sorany. ,,Zo is er iemand uit Finland, maar ook uit Roemenië, Syrië, Irak, Iran en er zijn spelers uit Nederland.’’ Hij merkt dat de groep inmiddels bekend is door het hele land. ,,We spelen veel in Apeldoorn, maar ook worden we gevraagd in steden als Leeuwarden, Den Haag en Harderwijk.’’

Ondanks dat Sorany fulltime werkt als verpleegkundige, is hij toch zeker wel twintig uur per week kwijt aan Theater Zonder Grens. ,,Ik zeg wel eens, naast mijn gewone bloedcellen stroomt er ook een behoorlijke theatercel doorheen. Ik krijg er zoveel kracht van. En ik ben heel trots dat we nu ons 25-jarig jubileum mogen vieren.’’