Theaterfanaten halen hun hart op bij Orpheus in Apeldoorn: ‘Al twee jaar bezig om hier te zitten’

Eindelijk zijn ze er weer, zeggen liefhebbers Jeannet Bredenhof (58) en Ank Beekman (59). Ze hadden er eigenlijk niet meer op gerekend dat ze vanavond nog met hun moeders bij de musical The Sound of Music zouden zitten. ,,Eerst wilden we naar Hello Dolly gaan. Toen dat niet doorging, boekten we Yentl en de Boer. Dat viel ook uit, dus werd het The Sound of Music. Als het was afgelast, zou dat de derde keer zijn geweest’’, legt Beekman uit.