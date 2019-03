Theaterstuk over het Apeldoornsche Bosch komt er toch, Orpheus pakt productie op

,,Ik vond dat we iets met dit thema en het Apeldoornsche Bosch moesten. We willen een co-productie maken, samen met Jori Hermsen Producties’’, legt Mirjam Barendregt, directeur van Orpheus uit. ,,Voor het project is ongeveer 100.000 euro nodig, dat kunnen we niet financieren uit de reguliere subsidie. We hebben nu tot 1 juli van dit jaar de tijd om het geld bij elkaar te krijgen en dan wordt duidelijk of het echt doorgaat.’’