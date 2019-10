Theaterstuk over oorlogsdrama Apeldoornsche Bosch komt in Orpheus

In Theater Orpheus is komend voorjaar een toneelstuk te zien over het oorlogsdrama Apeldoornsche Bosch. Orpheus zet de productie samen met Jori Hermsen Producties op.

De directe aanleiding is de viering van 75 jaar vrijheid. De voorstelling is op 15, 20 en 21 april en op en 4 mei te bekijken. Daarnaast komen er opvoeringen voor scholieren van het voortgezet onderwijs.

Het autobiografische toneelstuk Aan de Vooravond gaat over de patiënten en verzorgers van de Joods-psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. Zij werden in januari 1943 op gruwelijke wijze weggevoerd door de nazi's. De meesten van hen kwamen om in Auschwitz.

Vluchten

Het theaterstuk is geschreven door Eli Asser. Hij was een van de verplegers. Samen met zijn vriendin, Eefje Croiset, vluchtte hij op 21 januari 1943 uit de inrichting. Het stel overleefde de oorlog. Zijn verhaal gaat over de vooravond van het leeghalen van de inrichting, als de verplegers wikken en wegen of ze zullen vluchten, of meegaan met de patiënten. Door een fout van de Duitsers was namelijk al duidelijk dat er iets ingrijpends te gebeuren stond.

Idee

Asser (1922 - 2019) werd later een beroemd scenarioschrijver en tekstdichter. Aan de Vooravond schreef hij aan het eind van zijn carrière. Het stuk is slechts eenmaal eerder opgevoerd; in 2000. Het was nog niet eerder in Apeldoorn te zien. Het idee om het op de planken te brengen bestond al langer; Orpheus heeft nu samen met regisseur Hermsen de knoop doorgehakt. Nadat een particulier initiatief niet van de grond kwam, heeft Orpheus-directeur Mirjam Barendregt de handschoen opgepakt.

Behalve voor beroepsartiesten is er plek voor amateuracteurs, -zangers en -dansers. De regisseur is op zoek naar zeven amateurspelers tussen de 13 en 70 jaar, en zes amateur-musicaldansers/zangers tussen de 16 en 35 jaar om te figureren. De audities daarvoor zijn op 19 november. Meer informatie daarover komt op orpheus.nl/vooravond.