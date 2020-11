Theatervoorstellingen via livestream moeten mantelzorger in Apeldoorn hart onder de riem steken

Joji geeft risicojon­ge­ren in Apeldoorn een duwtje in de rug met hulp van theater, muziek en dans

16:30 Jongeren aan de rand van de samenleving de kans geven zich creatief te ontplooien, ze met theater, muziek en dans kennis laten maken en verborgen talenten zichtbaar te maken. ,,Een paar uurtjes in de week lekker jezelf zijn”, zegt Joji Na, eigenaar van Joji Na School of Arts in Apeldoorn. ,,Even je bagage vergeten en met elkaar plezier maken.”