Theehuis en stationsgebouw markeren 25-jarig jubileum Vereniging Oud Apeldoorn

Ze is dusdanig trots op de inzet van de vele vrijwilligers dat Miny van der Zande wanneer ze over de VOA praat zelden ‘ik’ zegt. Het is altijd wij. ,,Want zo is het natuurlijk ook. We kunnen als bestuur van alles willen, maar de vereniging is van de leden. Daar moet je naar luisteren. Wanneer dat doet helpen de mensen ook graag. Wij hebben geen vrijwilligers tekort. Het gebeurt zelden dat we een functie niet ingevuld krijgen.’’