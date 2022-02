Theehuis Westenenkerpark nu dan écht bijna open

Tim heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan. Dat is duidelijk te zien aan de twinkeling in zijn ogen zodra hij begint te praten over het Theehuis. ,,Ik zie het al helemaal voor me hoe het straks zal zijn’’, lacht hij, rondkijkend in het gebouw aan de Zilverweg, tegenover de Rietendakschool. ,,Ik heb zelf stage gelopen op twee plekken bij ’s Heeren Loo en merkte dat ik de horeca heel erg leuk vind. Snijtechnieken leren, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel interessant. Dit sluit heel goed daarop aan. Het omgaan met mensen, daar word ik heel blij van. Ik zorg als ze langskomen binnenkort voor wat te drinken en huisgemaakte appeltaart.’’