Theo Berben nieuwe gemeentesecretaris Apeldoorn

De gemeente kondigde in november haar vertrek aan omdat ze niet op één lijn zat met burgemeester en wethouders. Van der Meulen was slechts een jaar eerder Ina Sjerps opgevolgd, die gemeentesecretaris werd in Rotterdam maar daar inmiddels ook al weer weg is. Per 1 februari wordt Van der Meulen directeur van het Waterschap Rivierenland.

De gemeentesecretaris staat in Apeldoorn aan het hoofd van meer dan duizend ambtenaren en is bovendien de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. In de zoektocht naar een nieuwe topfunctionaris besloot de gemeente de functie deze keer binnen de eigen organisatie op te vullen.

Berben is sinds 2012 concerndirecteur en vervulde sinds 2000 diverse andere functies binnen de gemeentelijke organisatie. Als waarnemer nam hij de taken van Van der Meulen al over direct nadat haar vertrek bekend werd gemaakt. Ook na het vertrek van Sjerps had hij dit gedaan.