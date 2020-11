Theo rolt rode loper uit op Black Friday, Apeldoorner wil ramkraak op zwarte zondag snel vergeten

Zutphense overvaller van Lidl in Apeldoorn verdwijnt voor twee jaar achter de tralies

24 november Onder meer vanwege een geruchtmakende overval op de Lidl in Apeldoorn op 27 juli moet de 39-jarige J.P. van den B. uit Zutphen drie jaar de cel in, waarvan een voorwaardelijk. Hij pleegde daarnaast eerder dit jaar allerlei winkeldiefstallen in Apeldoorn om zijn drugsgebruik te kunnen financieren.