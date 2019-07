Thijs wil naar zorgboerderij in Wenum Wiesel, maar PlusOV laat hem bij veertig graden in de kou staan

Wat is het geval? Nicole en haar partner waren twee dagen niet thuis in verband met familie-omstandigheden. Haar kinderen konden niet mee en mochten bij haar ouders, vijfhonderd meter verderop in haar woonplaats Eerbeek, logeren. Dus verzocht Nicole PlusOV om Thijs voor één keer bij haar ouders op te halen om naar de zorgboerderij Buitenplaats de Poel in Wenum Wiesel te vervoeren. Maar dàt kon zo maar niet, dat moest volgens haar via de gemeente via een officiële aanvraag. ,,En dat kan kennelijk niet op zo’n korte termijn”.