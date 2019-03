Thuiswedstrijd voor Waylon op Drakenbootfestival 2019

Gigant

Waylon groeide als Willem Bijkerk op in Apeldoorn en maakte als jochie indruk in de country-scene. Later brak hij door met hits als ‘Wicked way’ en ‘Calm after the storm’, een nummer waarmee hij samen met Ilse DeLange furore maakte op het Eurovisie Songfestival (2e). Vorig jaar nog vertegenwoordigde Waylon Nederland op het Songfestival met het gitaarnummer ‘Outlaw in ‘em’.