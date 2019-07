Thuiszorg in Apeldoorn moet ‘nee’ verkopen, en dat leidt tot schrijnende situaties en frustratie

Zwolle opnieuw goedkoop­ste terrasstad van het land, Apeldoorn iets duurder

6:00 Drankje doen op het terras? Dat kan het beste in Zwolle. Als het om de prijs gaat althans. Zwolle is voor het derde jaar op rij de goedkoopste terrasstad van Nederland. Dat blijkt uit het terrasonderzoek van Van Spronsen & Partners. In Oost-Nederland zijn Apeldoorn en Enschede ook onderzocht. Hier is een rondje iets duurder.