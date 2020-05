Tien Apeldoorners gegijzeld in Scheveningen, wie weet daar meer van ?

Al jarenlang is Marja van der Wal op zoek naar meer informatie over wat haar vader precies heeft meegemaakt tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. ,,Er werd thuis heel weinig over gesproken over die tijd’’, vertelt de 76-jarige inwoonster van Rhenen. Ze weet dat haar ouders in elk geval onderdak hebben geboden aan één onderduiker. ,,Mogelijk zijn dat er meer geweest. Daar zouden mijn broers, zus en ik graag meer duidelijkheid over krijgen.’’ Daarbij hopen ze op meer familieverhalen vanuit de Apeldoornse bevolking.