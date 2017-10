Tien gebouwen Oost-Nederland op lijst met 'foute' vloer

Belastingdienst Apeldoorn, een school in Emmeloord, een woonvorm in Deventer - drie van de tien gebouwen met een Bubble Deck-vloer. ,,Dit overvalt me enorm.''

Op een lijst met bouwprojecten, die in handen kwam van deze krant, staan tien gebouwen uit de regio Oost-Nederland met een zogenaamde Bubble Deck-vloer.

Het bedrijf uit Leiden leverde de zogenoemde breedplaatvloer aan het parkeerdek Eindhoven Airport dat dit voorjaar instortte. Daarmee kwam een constructiefout aan het licht die in verschillende breedplaatvloeren kan zitten. Rob Plug is eigenaar van Bubble Deck. Heeft het bedrijf alle afnemers in Oost-Nederland geïnformeerd? ,,Weet u hoeveel bouwprojecten wij hebben gedaan de afgelopen 20 jaar? Het is ondoenlijk iedereen te informeren. Dus nee, dat is niet gebeurd.''

Dat blijkt wel als er gebeld wordt met de eigenaar van een groot bedrijfspand in Nijkerk. Jeroen Dekker beheert het bedrijfsgebouw aan Bezembinder 2. ,,Dit is compleet nieuw voor mij. We zullen actie moeten ondernemen. Dit overvalt me enorm.''

Rechtbank

In het overzicht staan twee panden van overheidsinstanties: het Belastingkantoor van Apeldoorn en het Gerechtsgebouw van Zwolle. De vloeren van de rechtbank Zwolle werden in september al onder de loep genomen. Ze bleken veilig. Het belastingskantoor in Apeldoorn wordt momenteel onderzocht, zegt woordvoerder Frank Wassenaar. Mocht er al een constructiefout in de vloer zitten, dan is deze volgens Wassenaar niet dusdanig dat instortingsgevaar ,,Ontruiming is niet nodig, mensen kunnen er blijven werken.''

Zowel Zwolle als Apeldoorn meldden gisteren nog twee overheidsgebouwen waar de vloeren liggen: de parkeergarage bij de Brinklaan in Apeldoorn en de Parkeergarage Katwolderplein in Zwolle. Bij beide zitten geen fouten in de vloer.

Scholen

Op de lijst staan ook drie schoolgebouwen. Het gaat om de basisschool Het Festival in Zwolle, basisschool De Kei in Deventer en het Emelwerda College in Emmeloord. Het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) vertelt dat in Het Festival onderzoek wordt gedaan in de herfstvakantie. Hetzelfde gebeurt bij Kei 13, zegt gemeente Deventer woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Maar het lijkt er zeer sterk op dat er geen zorgen hoeven te zijn bij Kei 13.'' Rector Anne Leijenaar van Emelwerda: ,,Er is inmiddels contact geweest met een expert en er is geen reden tot zorg.''