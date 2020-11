Tien jonge eendjes in november; lente gloort in Apeldoorn tussen de herfstbladeren door

Via z’n schoonzus kreeg hij vorige week een foto van een nestje duiven in de Achterhoek. Moeder duif had een nest gemaakt op een mispeltak die in de bonte hulst was gegroeid. Jonge duiven in november? Apart, vond Borgonjen. Gisteren kon hij een foto terugsturen naar z’n schoonzus: moeder eend met kuikens. ,,Mijn vrouw Antoinette zag die toen ze een ‘coronawandeling’ maakte in het Amaliapark. Een eend met piepkleine kuikens.’’