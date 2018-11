Tienduizend kinderen genieten van ASK's 'Arthur' in Apeldoorn

videoOngeveer tienduizend basisschoolleerlingen uit Apeldoorn en omgeving bezoeken deze week de voorstelling van het ASK-theater in Theater Orpheus. Het is een jaarlijkse traditie. Vrijwilligers van het Apeldoornse theatergezelschap doen dit al voor de 117de keer, in de week voor Sinterklaas. Een cadeautje voor de kinderen.

Na afloop van de voorstelling worden de acteurs als ware popsterren in de foyer onthaald. Kinderen staan te dringen om handtekeningen te halen. ,,Het is heel cool. Eerst zie je ze op het toneel. Het is maar een krabbeltje, maar nu heb ik iets waaraan ik kan denken'', vertelt de 11-jarige Arian uit Apeldoorn.

Kastelen

25 acteurs spelen de musical Arthur en het zwaard in de steen. Onderwijzers, ondernemers en studenten hebben een week vrij genomen om negen voorstellingen te spelen. Nog eens twaalf gepensioneerde vrijwilligers bouwden het decor. ,,Al in januari zijn ze begonnen met bouwen. Kastelen, huisjes, een draaischijf. Alles is zelf gebouwd'', vertelt ASK-voorzitter Mark Brouwer.

Apeldoorn, ASK theater speelt King Arhtur.

Bijna alle Apeldoorners zijn opgegroeid met het ASK-theater. Het is een traditie dat basisschoolleerlingen in de week voor Sinterklaas worden getrakteerd op een voorstelling. De toneelvereniging bestaat al 117 jaar.

,,Het is opgericht door een groepje leraren. Ze wilden kinderen rond sinterklaastijd iets leuks aanbieden. In die tijd was het een toneelstuk. De kinderen kregen een koek en een glaasje chocolademelk. Nu is het een grote musical. Leerlingen van tachtig basisscholen komen deze week naar ons kijken.''

Apeldoorn, ASK theater speelt King Arhtur.

Brouwer zegt de enige toneelvereniging te zijn die dit, op zo'n grote schaal, aanbiedt aan scholieren. ,,Voorheen gebeurde dit ook in andere steden, maar om de een of andere reden is dat uitgestorven. Onze vereniging houdt de traditie in stand. Wij willen dit koesteren. Wat mij betreft komt er minimaal nog eens 117 jaar bij.''

Om uit de kosten te komen betalen basisscholen 4,95 euro per kind. Daarnaast wordt er actief gezocht naar nieuwe leden die jaarlijks 15 euro betalen. Hiervan worden decors en de zaalhuur betaald. Subsidies en sponsors dragen hier ook aan bij. ,,Op deze manier kunnen we kinderen aanbieden dat ze voor weinig geld dit kunnen meemaken.''