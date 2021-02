Tieners richten voor 3000 euro schade aan bij prehistorisch kamp in Apeldoorn: ‘Diep triest’

Meisje (15) meldt zich op politiebu­reau Apeldoorn: ‘Ik werd gedwongen tot seks met oudere mannen’

23 februari Ze was weggelopen van huis, meldde zich een paar dagen later op het politiebureau in Apeldoorn en vertelde daar over de ‘verschrikkelijke’ dingen die met haar waren gebeurd. Over gedwongen, betaalde seks met oudere mannen. Over hoe dit meisje van toen 15 jaar oud voor het leven getekend is. ,,Te treurig voor woorden.’’