Tienkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn laat zich niet makkelijk uit het veld slaan

Eelco Sintnicolaas is een positief mens. De 32-jarige Apeldoornse atleet is niet snel uit het veld te slaan. Zelfs niet na de vervelende hamstringblessure die hij vorige week halverwege de tienkamp in Götzis opliep.

Die blessure gooide flink wat roet in het eten, want Sintnicolaas had stiekem gehoopt in Oostenrijk zijn terugkeer aan de Europese top te bevestigen met een mooi puntenaantal. Zeker op de plek waar hij zulke goede herinneringen aan overhield. Twee jaar geleden verbrak hij het Nederlands record op de tienkamp in Götzis.

En nu hoopte hij na een periode van niet eindigen op grote toernooien op een puntenaantal dat misschien wel genoeg zou zijn voor deelname aan het WK eind september in Doha, Qatar. Vorig jaar liet hij zich opereren aan zijn enkel, het gewricht dat al jarenlang voor irritatie zorgde. Maandenlang werkte hij aan zijn herstel, in Götzis wilde hij laten zien dat hij nog op een hoog niveau mee kan.

En dat ging lange tijd goed, tot het onderdeel hoogspringen. Daar voelde hij bij de afzet tot de sprong zijn hamstring opspelen en kon niet verder. Maar niet getreurd, verzekerde Sintnicolaas. ,,Dit is een kleine tegenvaller, maar niet meer dan dat. Het is niet wat ik had gehoopt, maar zoiets kan altijd gebeuren. En met mijn enkel ging het eigenlijk heel erg goed, dat was het belangrijkste’’, laat hij weten. ,,Mijn herstelwerk is alweer begonnen. Het gaat nu steeds twee stappen vooruit, en soms ééntje terug.’’

Inmiddels heeft de atleet deze week het vizier op de Urban Pole Vault Series gezet, die gisteren in Apeldoorn werden gehouden en nog een vervolg krijgen deze dagen in Alphen aan de Rijn en Wormerveer. Om iedereen kennis te kunnen laten maken met zijn grote passie: polstokhoogspringen.

Vorig jaar werd het nog in het centrum van Apeldoorn gehouden. Toen werd het evenement hard onderbroken door een ongeluk, waarbij de Belgische springer Guillaume Gobin ernstig gewond raakte nadat hij nog naast en voor de mat terecht kwam. Diezelfde Gobin herstelde prima en is deze editie gewoon weer aanwezig. Als toeschouwer, dat wel, door een blessure.Met een sterk deelnemersveld en aardig wat publiek werd er nabij het Omnisportcentrum gesprongen door internationale toppers bij de mannen en de vrouwen.