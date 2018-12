Tientallen Britse bedrijven overwegen verhuizing naar Oost-Nederland om Brexit

Dat zegt Fons de Zeeuw van Oost NL. De ontwikkelingsmaatschappij is met meer dan 50 Britse bedrijven in gesprek, in de hoop ze te interesseren voor een overstap naar Oost-Nederland. Dat lukte dit jaar met vier ondernemingen, wat 63 nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. ,,Daarbij gaat het om twee nieuwe vestigingen, en twee uitbreidingen”, zegt De Zeeuw. ,,Drie bedrijven bevinden zich in Gelderland, één in Overijssel.” Meer details over de bedrijven wil de manager International niet geven.