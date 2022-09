Gemeente Apeldoorn heeft begin dit jaar controles op het terrein uitgevoerd, blijkt na vragen van de Stentor. ,,Er was geen sprake van overtredingen of brandgevaarlijke situaties’’, zegt gemeentelijk woordvoerder Harm Korendijk. In een later stadium werd wel duidelijk dat het bedrijf er in strijd met bestemmingsplan zit. ,,De activiteiten vallen in milieucategorie 2, terwijl milieucategorie 1 is toegestaan.’’