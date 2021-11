Tientallen jerrycans met chemicaliën voor drugsproductie gevonden in verhuurd Apeldoorns busje

Apeldoorns succes op Nederland­se kartbanen nog lang niet voorbij

Pas 10 jaar oud en nu al Nederlands kampioen karten. Voor Juste Mulder uit Apeldoorn niks bijzonders, vanaf zijn 3de scheurt hij al rond in die snelle karretjes. Op het circuit van Spa-Francorchamps won hij afgelopen weekend het nationaal kampioenschap in zijn klasse. En komend weekend rijdt hij alweer voor goud op het NXT Dutch Open in Emmen.

26 november