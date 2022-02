Tientallen meldingen van houtrookoverlast in Apeldoorn: ‘Meldpunt kan middel worden om maatregelen te nemen’

Shaily pakt kinderar­moe­de in Apeldoorn aan: ‘Ik kan me door mijn eigen jeugd inleven in hun verhaal’

Ze weet zelf wat het is, als kind leven in een gezin met een sociaal minimum. Haar moeder deed haar uiterste best dat ze niets tekort kwam. Nu, jaren later, gaat de Apeldoornse Shaily Martina (27) zich inzetten voor kinderen in een soortgelijke situatie. ,,Ik voel me zo gezegend dat ik met deze kinderen aan de slag mag.’’

15:35