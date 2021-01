Tientallen meters kerstverlichting gestolen vanaf pleintje in Apeldoorn: ‘We hadden er zoveel plezier van’

Verbazing aan de Nijverheidstraat in Apeldoorn. Het speeltuintje, een soort centraal pleintje, was zo mooi versierd. En daar is bijna niets meer van over. ,,In december hebben we weken zonder straatverlichting gezeten’’, vertelt Snijders, die vanuit haar woning op de speeltuin uitkijkt. ,,Dat dacht ik samen met de buurvrouw op te lossen door kerstverlichting op te hangen.’’