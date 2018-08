Tientallen telefoontjes naar gemeenten met klachten en vragen over PlusOV

Niet alleen PlusOV is de afgelopen dagen gebeld over problemen bij het leerlingenvervoer, waarvan zo'n 1100 kinderen uit de regio sinds deze week weer afhankelijk. Op de gemeentehuizen van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem kwamen samen ook tientallen telefoontjes binnen.

In Apeldoorn waren dat er op de eerste dag bijvoorbeeld 21. Dat waren vooral vragen maar ook klachten. 'Een deel van hen heeft gelijktijdig ook contact gehad met PlusOV dus hier zitten dubbelingen in', meldt woordvoerder Anita Berenschot daarbij. In Zutphen waren dat er de eerste twee dagen in totaal twaalf. In Heerde, waar de meeste leerlingen die afhankelijk zijn van PlusOV nog niet naar school gaan, kwamen acht telefoontjes binnen.