Ties Stam, fractievoorzitter PvdA in Apeldoorn, overleden

Koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging in Apeldoorn loopt goed af

16 maart In Apeldoorn kwam een bewoner van een appartement aan de Casper Fagelstraat met de schrik vrij. De man werd duizelig nadat er veel koolmonoxide in zijn woning vrijkwam. In de gezonde buitenlucht werd hij opgevangen door hulpverleners die waren toegesneld in een ambulance.