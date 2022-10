Tijdelijke fietsenstalling Apeldoornse Marktstraat weer dicht

De fietsenstalling was alleen open op zaterdag en was vooral bedoeld om tijdens de drukke zomermaanden de Marktplein goed begaanbaar te houden voor voetgangers. Fietsers kunnen de fiets nog steeds neerzetten in een van de zes overdekte fietsenstallingen in de binnenstad. En bezoekers die even kort een boodschap willen doen, kunnen de fiets stallen in de fietsvakken, te herkennen aan de witte lijnen op de grond.