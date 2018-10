Tijdelijke muurschildering op kerkgebouw De Drie Ranken

Ingrid Arensen en Bert Cusveller zijn verantwoordelijk voor de muurschildering die sinds deze week op De Drie Ranken staat. Het kerkgebouw in De Maten wordt momenteel verbouwd. Het thema van de schildering is 'Uit het oude bloeit iets nieuws'.

Het kunstwerk is tijdelijk. De muur maakt nog plaats voor winkelruimte. De graffiti is gemaakt in opdracht van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken. Doel is om de boodschap van ontmoeting met de buurt over te brengen. Het kerkgebouw wordt momenteel verbouwd en het nieuwe gebouw zal naar verwachting eind maart 2019 gereed zijn.

Het thema verwijst allereerst naar het oude gebouw dat wordt vervangen en vernieuwd. Het is ook een verwijzing naar de richting die de geloofsgemeenschap inslaat: vanuit geloof, hoop en liefde midden in de samenleving staan. Dit betekent dat de kerk veel contact met de buurt wil onderhouden, want iedereen is welkom, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dat zal straks ook blijken uit het nieuwe gebouw dat met de multifunctionele ruimten door iedereen gebruikt kan worden.

De muurschildering bestaat uit twee veelkleurige pilaren die oprijzen uit een hoop in puin gevallen oude pilaren. De pilaren staan op twee voeten, symbool voor mensen die elkaar opzoeken. In de pilaren kijken ogen elkaar aan: mensen verdiepen zich in elkaar. De pilaren wikkelen zich om een stam, waaruit enkele ranken met witte bloemen ontspruiten. Zo bloeit uit het oude iets nieuws.