Tijdelijke opvang asielzoekers in Apeldoorn afgelopen: ‘Je had nul last van deze mensen’

Moeten Apeldoorn­se katten Billy en Frenky uit elkaar nu baasjes scheiden? ‘Ze horen bij elkaar’

,,Billy en Frenky uit elkaar halen dan? Allebei een kat?” Wat de kortgedingrechter in Arnhem ook probeerde, het lijkt er niet op dat een vrouw uit Tiel en haar ex-vriend uit Apeldoorn een millimeter naar elkaar willen toegeven in de strijd om hun katten Billy en Frenky. De rechter in Arnhem moet een knoop doorhakken.

25 augustus