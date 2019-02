Tijdelijke opvang en tijdelijke school in Apeldoorn klaar voor volgende lichting vluchtelingen

,,Het centrum is dichtbij, maar vijf minuten lopen vanaf hier,’’ vertelt Sihad. Hij is blij dat hij nu in Apeldoorn verblijft. ,,Dit is een grotere stad dan Delfzijl, met leuke winkels. We lopen vaak naar het centrum.’’ Sihad kwam, samen met een groep van vijftig anderen, halverwege januari als eerste vanuit Delfzijl naar Apeldoorn. De opvang in het noorden van het land wordt binnenkort gesloten, een deel van die bewoners is en komt nog naar de tijdelijke Apeldoornse opvang.