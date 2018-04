Tiny woonboot op Apeldoorns Kanaal; 1 april met een boodschap

Bank brengt rij Apeldoornse winkels aan Molenstraat op veiling

12:54 Alsof het een spelletje Monopoly is: bijna een complete winkelstraat in Apeldoorn staat in de verkoop. De winkelgalerij aan de Molenstraat-Centrum en - het hoekje om - de Stadskade komt in opdracht van de bank in een executieverkoop.