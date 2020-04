Toch al weer voetballen? Dat wordt flink improviseren voor Marcel uit Apeldoorn (en andere bestuurders)

Hoewel het kabinet de knoop nog moet doorhakken, is de kans groot dat de bewindslieden zich achter het vanmorgen uitgelekte adviesrapport van het RIVM scharen. Dat zou betekenen dat kinderen tot 12 jaar volle bak kunnen trainen. De junioren mogen ook het trainingsveld op, maar moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het populaire partijtje aan het einde is dus uit den boze.

Handhaven?

,,Je kunt wel op techniek trainen en afronden”, weet Sligter. ,,Wij zijn dusdanig flexibel dat we snel iets kunnen organiseren. We waren ook al van plan om in de zomervakantie te gaan trainen met de nieuwe elftallen. We hebben de teamindeling daarom naar voren gehaald. De trainers betalen we tot het einde van het seizoen sowieso door, dus die kunnen gewoon weer aan de slag.”