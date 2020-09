Toch extra miljoenen voor cultuur in de regio; Apeldoorns orkest De Ereprijs lijkt gered

Bloed Terrasti­val-organisa­tie kookt opnieuw: ‘Gemeente Apeldoorn had ook op festival in Zuidbroek in moeten grijpen’

13 september De woede over het afbreken van hun eigen evenement was amper gezakt of de organisatoren van het Terrastival zijn opnieuw razend op de gemeente Apeldoorn. Volgens hen heeft deze vrijdag verzuimd om ook op het nazomerfestival in Park Zuidbroek in te grijpen.