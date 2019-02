Toch gelukt: kantoorkolos in Apeldoorn op weg naar tweede leven

Een voormalig Belastingdienst-complex aan de John F. Kennedylaan in Apeldoorn heeft een nieuwe eigenaar. Dat is bijzonder, want vier eerdere verkooppogingen liepen op het allerlaatste moment stuk. Een vastgoedbedrijf neemt nu de gok dat er iets moois van het complex te maken is.

Het pand telt elf lagen: de begane grond, een souterrain en negen verdiepingen. Daar moet iets mee te doen zijn, dachten verschillende ontwikkelaars al. Toch was de verkoop uiteindelijk een bewerkelijk verhaal, schetst Han van Loon van Rodenburg Makelaars. Dat heeft alles te maken met de huidige mogelijkheden: volgens het bestemmingsplan heeft het object de bestemming ‘kantoordoeleinden’. Je kan er dus niet bijvoorbeeld zomaar woningen in maken voor de verhuur. ,,In de afgelopen vijf jaar is het pand al vier keer verkocht, maar steeds onder voorwaarden. De koper had telkens het idee er een bepaalde bestemming te realiseren, maar daar werkte de lokale overheid dan niet aan mee.’’ En dus ging het vier keer toch net niet door.

Monument

Daarom is het gebouw (huisnummer 2) nu via inschrijving verkocht waarbij potentiële kopers duidelijk geen voorwaarden over de bestemming konden opgeven. Een ander aspect om rekening mee te houden, was het gegeven dat het complex de status van gemeentelijk monument heeft. Ondanks die ‘beperkingen’ hebben zo'n veertig bedrijven of personen belangstelling getoond. ,,Vijf tot tien’’ daarvan hebben daadwerkelijk een bieding gedaan. Wel heeft de onzekerheid over de mogelijkheden de prijs gedrukt, zegt bedrijfsmakelaar Van Loon, zonder het winnende bod te noemen. ,,De winst wordt gegund aan de partij die het oppakt.’’

Verkennen

Die partij is vastgoedbedrijf Explorius. De onderneming uit Rijssen heeft nog geen definitief plan voor ogen met de dik 6000 vierkante meter, zegt commercieel adjunct-directeur Bas Goossens. Wonen of een combinatie van wonen en zorg ligt voor de hand, maar Goossens laat zich daar niet over uit. ,,De ideeën gaan bij ons nog alle kanten op. Er zijn er al wat stukgelopen. Daarom gaan we nu op korte termijn eerst met de gemeente om tafel voor een verkennend gesprek: kijken wat er mogelijk is.’’ De insteek is het huidige gebouw om te vormen; (gedeeltelijke) sloop is dus in principe niet aan de orde.

De gemeente wil meedenken met de koper over de mogelijkheden, laat woordvoerder Laura van den Vrijhoef weten.