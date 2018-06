Toch nieuwbouw nodig voor asielzoekers Apeldoorn

Vernieuw­bouw Drie Ranken in volle gang

12:13 De werkzaamheden voor de nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn zijn volop bezig. Wat tot nog toe de achterkant van de kerkzaal was, wordt in de nieuwe situatie de voorkant. Het gebouw kantelt naar het Violierenplein, dat met de komst van terrassen en bomen meer elan moet krijgen.