Tóch nog cadeaus voor duizenden arme kinderen dankzij hulpsinterklazen met een goed hart

Aan de keukentafel van Ilse de Valk-Boerkamp in Klarenbeek zijn de afgelopen weken vijfduizend speelgoedartikelen van cadeaupapier voorzien. Een klus waar dit jaar geen einde aan leek te komen. ,,Zo’n 650 kinderen in de gemeente Voorst en Apeldoorn krijgen via ons een sinterklaascadeau”, vertelt De Valk-Boerkamp, die de Stichting Sint voor Ieder Kind tien jaar geleden samen met haar man Ronald opzette. ,,Het aantal aanvragen is explosief gegroeid. Vanuit het hele land krijgen we verzoeken. Uit Rotterdam, Gouda, Den Bosch, Zeeland – noem maar op. Velen hebben we helaas af moeten zeggen, want wij brengen de cadeaus zelf rond. En om het behapbaar te houden, doen we dat alleen in onze regio.”