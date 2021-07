Toch nog kofferbakverkoop in Apeldoorn deze zomer? Organisatie zit in spanning

VIDEO Scooterrij­der gewond na botsing met plaatsnaam­bord Teuge

23 juli Een scooterrijder is vrijdagmiddag in Teuge gewond geraakt bij een botsing met een plaatsnaambord. Het ongeval gebeurde rond 16.20 uur op de Rijksstraatweg N344. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.