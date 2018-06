Toch twee waterstofbussen tussen Apeldoorn en Arnhem

In de proef zoals die tot nu toe draaide, reed er één bus. Die legde bovendien nauwelijks het traject tussen de twee Gelderse steden af, omdat er geen tankstation in de buurt was. Tanken gebeurde in Helmond.

Inmiddels is dat probleem opgelost: er is nu een tankstation in Arnhem. Nu kan dus echt de geplande dienstregeling worden gereden.



Het leek er dit voorjaar nog op dat de proef als een nachtkaars uit zou gaan. De provincie wees toen een plan voor voortzetting af. Dat had te maken met de looptijd van de proef, aldus een provinciewoordvoerder. Het voorstel was jaren door te gaan - iets wat de provincie niet kan garanderen omdat eind 2020 het openbaar vervoer opnieuw wordt aanbesteed. ,,Dan zouden we de volgende vervoerder op moeten leggen met waterstofbussen te gaan rijden. Dat kunnen we niet, en dat willen we niet.''