Toch weer een soort politieacademie in de Apeldoornse bossen? Politiek ziet dat wel zitten

Een nieuw opleidingsinstituut bouwen in de beschermde natuur bij Apeldoorn; dat idee valt goed bij de lokale politiek. De locatie van de voormalige Politie Academie zou bijvoorbeeld een prima plek zijn voor een opleiding in het teken van ‘safety and security’.