Toch weer leven in de brouwerij? Hoop gloort voor Veluwse Schavuyt in Apeldoorn na faillissement

Big Band Heerde speelt tijdens Big Band Sessions in de Babbel Apeldoorn

Na meerdere succesvolle edities is het komende zondag, 8 januari, tijd voor de vierde editie van het evenement Big Band Sessions. Dit concept wordt gehouden in de Babbel in Apeldoorn, om in de wintermaanden iets toe te voegen aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

7 januari