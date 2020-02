Toekomst van Tuinen van Zuidbroek hangt aan een zijden draadje

Begin 2018 wist het bestuur van de Tuinen van Zuidbroek het zeker: na jaren van oponthoud zouden de Tuinen er nu écht komen. Nu, een kleine twee jaar verder, is dat nog maar de vraag. Om de plannen uit te voeren, is namelijk vòòr 1 april een bedrag van 1 miljoen euro nodig.

Een theeschenkerij met terras, bakkerij en winkeltje, zestien woonunits waar cliënten van ’s Heeren Loo begeleid wonen, een multifunctioneel gebouw dat onder andere onderdak biedt aan kinderdagverblijf SmallSteps en scoutingvereniging Moorrees én natuurlijk de hartvormige tuinen als ontmoetings- en ontspanningsplek: de plannen zijn er. Sterker nog, de bouwtekeningen zijn tot in detail uitgewerkt en de intentie-overeenkomsten met de eindgebruikers al getekend.

Maar het gapende gat in de financiering om de nieuwbouw mogelijk te maken - een bedrag van 1 miljoen op een kostenplaatje van 4,2 miljoen- is nog niet gedicht. En de tijd dringt. ,,Het uur U is aangebroken’’, weet projectleider Carel Braakman. ,,Want de gemeente – bij monde van wethouder Wim Willems – heeft ons tot 1 april gegeven om de financiering rond te maken. Lukt dat niet, dan kunnen zij er niet voor instaan dat het subsidiebedrag van 415.000 euro beschikbaar blijft.’’

Overleden

Wie de afgelopen jaren de berichtgeving rondom de komst van de Tuinen aan de noordoostkant van Apeldoorn heeft gevolgd, weet dat het hele project tot nu toe op z’n zachtst gezegd nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. Al in 2006 nam de inmiddels overleden Eelke Bos het initiatief voor De Tuinen, nadat de geliefde openbare tuinen van Riet Bloem het veld moesten ruimen voor de nieuwbouw van Zuidbroek.

Meerdere tegenslagen volgden, maar het tij leek te keren toen de gemeente eind 2017 een koopovereenkomst met de stichting Tuinen van Zuidbroek sloot. De gemeente – tot dan eigenaar van de grond – verkocht de grond voor 415.000 euro aan de stichting. En omdat het project een maatschappelijke bestemming heeft, besloot de gemeente eenzelfde bedrag aan subsidie vrij te geven. Na die toezegging werkte een architect namens de stichting de plannen verder uit, zocht het bestuur de exploitanten bij elkaar en spraken ze met verschillende banken.

leeuwendeel

De Rabobank gaf groen licht voor de plannen en dekt 70 procent van de getaxeerde waarde. ,,Dat is normaal als het om bedrijfsvastgoed gaat’’, legt Braakman uit. Tel daarbij de subsidie van de gemeente op en het leeuwendeel van de financiering is rond.’’ Maar juist laatste miljoen – beter gezegd: het gebrek eraan – dreigt de plannen nu de nek om te draaien.

,,We zijn echt vol optimisme aan de slag gegaan om dat laatste miljoen bij elkaar te krijgen’’, vertelt Braakman. ,,Zo hebben we de exploitanten gevraagd of ze naast de huur ook bij willen dragen in de financiering. Daarnaast hebben we meerdere sociale partijen en partijen in de private sector benaderd. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan we dachten’’, geeft de voormalig directeur van woningcorporatie De Woonmensen toe.

Vermogende cliënten

,,Inmiddels zoeken we het vooral bij particulieren en bij relaties waarvan we weten dat ze vermogende cliënten hebben. Dus heb je ruimte om te investeren en wil je je maatschappelijke hart laten zien, neem dan contact met me op’’, zegt hij enthousiast.