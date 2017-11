Toeristisch Platform Apeldoorn gaat meer toeristen aantrekken

Apeldoorn bemoeit zich niet met wildbeheer op het Aardhuis

10:59 Er zijn tussen Kroondomein Het Loo en de gemeente Apeldoorn geen afspraken gemaakt over de leefsituatie van de dieren in Wildpark Het Aardhuis. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren. De fractie maakt zich zorgen over het lot van de tien wilde zwijnen die in het wildpark leven.