Toernooidirecteur Bobbie Traksel rekent op historisch WK baanwielrennen in Apeldoorn

video,,Als het publiek hier elke avond met een glimlach naar buiten loopt omdat ze tevreden zijn, vind ik het geslaagd.’’ Bobbie Traksel kijkt uit naar het WK baanwielrennen in Apeldoorn dat 28 februari begint. De toernooidirecteur wil de sport bekender maken bij het publiek en Nederland en Apeldoorn op de kaart zetten. ,,Deze sport is zo mooi, dat gaan we aan iedereen laten zien en vertellen.’’

Het publiek dat het Omnisportcentrum in Apeldoorn bezoekt tijdens het WK zal kennis maken met alle facetten van de baanwielersport. ,,En daar gaan we ze bij helpen’’, zegt Traksel, vanuit het hart van de sporttempel. ,,Voor elk onderdeel gaan we een instructievideo laten zien waarin we het onderdeel dat gaat beginnen helemaal uitleggen. Baanwielrennen is zo mooi, de sprintonderdelen zijn vaak wel duidelijk, maar bij de andere onderdelen komt heel veel techniek en tactiek kijken. Bij een puntenkoers, scratch, maar ook een keirin. We gaan alles uitleggen, zodat iedere bezoeker volledig kan genieten.’’

Evenementen

Volledig scherm Toernooidirecteur van het WK baanwielrennen in Apeldoorn Bobbie Traksel. © Rob Voss Traksel kent het klappen van de zweep. Als beroepswielrenner zat hij veertien jaar in het wereldje, nu organiseert hij evenementen en geeft hij commentaar bij Eurosport. ,,Bij het organiseren van zo’n groot evenement gaat het aan de ene kant om het de sporters zo prettig mogelijk te maken. Ze te faciliteren zodat ze optimaal kunnen presteren. Maar net zo belangrijk is de fanbeleving. Supporters die meer krijgen dan alleen de wedstrijden, maar ook leuke zaken er omheen. In de topsporthal naast de wielerbaan kunnen kinderen kennis maken met de wielersport, handtekeningen jagen en kunnen supporters met sommige baanrenners kennis maken.’’



De beleving valt of staat met prestaties op de baan. In 2011 toen Apeldoorn ook al het WK als gastheer meemaakte, werd het pas een echt feestje toen Marianne Vos goud haalde op de scratch, waar ze na veertig rondjes de Australische Katherine Bates en de Britse Danielle King versloeg in de sprint. ,,Marianne was toen het icoon van de wielersport, daar ging het door leven. Teun Mulder uit Epe pakte nog zilver op de kilometer tijdrit en brons op de keirin, maar als je nu kijkt wat een potentieel Nederland heeft. Met én de Nederlandse selectie en de mannen van Beat Cycling Club. Dan moet het wel Nederlandse medailles regenen’’, rekent Traksel voor.

Teamsprint

Te beginnen al op woensdag 28 februari, de eerste wedstrijddag. Dan komen de teamsprints van de mannen en vrouwen in actie en de scratch voor vrouwen. Met de sterke teamsprint van Nederland bij de mannen en de Zwolse Kirsten Wild op de scratch. ,,En als de teamsprinters bij de vrouwen ook voor een verrassing kunnen zorgen, kan het zomaar drie keer goud zijn op de eerste dag! Wat zou dat voor een start zijn?’’

Meer dan een derde deel van de reeds verkochte kaarten zijn door mensen buiten Nederland gekocht. ,,Daarom gaan we in Apeldoorn actief mensen de weg wijzen, helpen en informeren. Dit WK moet die week beheersen, het moet echt leven. Daar werken we hard aan door verbinding te zoeken met de middenstand. Ook tijdens Serious Request in Apeldoorn hebben we van ons laten horen. Hebben we een tafel geveild die was gemaakt van hout van de oude wielerbaan hier.’’

190 vrijwilligers

Traksel is nu fulltime met het WK bezig. ,,Ik heb het mooiste kantoor van Nederland’’, zegt hij terwijl hij over het middenterrein van het Omnisportcentrum loopt. ,,Meer dan 4500 mensen kunnen er elke avond in. Die krijgen topsport te zien op een heel snelle baan. Bovendien wordt het fantastisch in beeld gebracht. We zijn nu met de cameraposities bezig van alle publieke omroepen. We sturen 190 vrijwilligers aan, zonder hen kan dit helemaal niet worden georganiseerd.’’