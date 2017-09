Toezegging over Hornbach niet genoeg voor winkeliers

Vorige week maakten ze tijdens de politieke markt al duidelijk dat ze woest zijn over de route die is bedacht voor de jaarlijks honderdduizenden bezoekers van Hornbach.

Uitrit

Na bezoek aan de bouwmarktgigant leidt de uitrit hen direct weer van het winkelcentrum af. De winkeliers willen juist dat alle partijen in het gebied elkaar versterken. Als een deel van de Hornbach-bezoekers ook een kijkje neemt bij bijvoorbeeld MediaMarkt, Decathlon of Intratuin, zien die hun omzet stijgen.

Boter bij de vis

Als de raad het besluit donderdagavond wel neemt, worden de winkeliers in feite gedwongen om zich tegen het bestemmingsplan te keren en naar de Raad van State te stappen, impliceren ze in hun brief aan de raad.